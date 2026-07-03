Pepe Chedraui realiza entrega masiva del programa “Alimentación Imparable”

Como parte de la estrategia del Gobierno de la Ciudad para fortalecer la seguridad alimentaria de las familias poblanas, el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que encabeza la presidenta del Patronato, MariElise Budib, realizó una entrega masiva de apoyos del programa “Alimentación Imparable” en la Colonia Héroes de Puebla de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza.

En este sentido, el alcalde afirmó que este este es un programa que da muestra de lo que se hace en la capital del estado y reiteró que se trata de una entrega de despensas de forma gratuita. Asimismo, invitó a las y los asistentes a correr la voz de estos beneficios para que personas con discapacidad o adultas mayores para que puedan tener acceso al programa.

De la misma forma, expresó que estas acciones se llevan de con la visión de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, para dar apoyo a las personas que más lo necesitan.

Durante el evento, el director general del DIF Puebla Capital, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, destacó que, por instrucción del alcalde Pepe Chedraui, los programas y servicios del organismo continúan acercándose a las colonias y juntas auxiliares del municipio, con el objetivo de apoyar la economía familiar y mejorar la nutrición de quienes más lo necesitan.

“Nuestra prioridad es y seguirá siendo trabajar por la seguridad alimentaria de la capital. Queremos que ninguna persona se quede sin alimento, que siempre haya un plato en la mesa de cada hogar. Desde el DIF municipal, con el respaldo de nuestro alcalde Pepe Chedraui y de nuestra presidenta a la señora MariElise, tengan la certeza de que seguiremos trabajando con cercanía, compromiso y sensibilidad por el bienestar de las familias poblanas”, afirmó el director general.

El programa “Alimentación Imparable” está dirigido a personas adultas mayores, personas con discapacidad, así como niñas, niños y personas en situación de vulnerabilidad, con la finalidad de garantizar el acceso a una alimentación nutritiva y contribuir a mejorar su calidad de vida.

Por su parte, el presidente de la Junta Auxiliar Ignacio Zaragoza, Ignacio Flórez Meza, agradeció el respaldo del Gobierno de la Ciudad y del DIF Puebla Capital para acercar este tipo de apoyos a las familias de la zona.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad refrenda su compromiso de trabajar de manera cercana con la ciudadanía para impulsar programas que favorezcan el bienestar, la salud y el desarrollo integral de las familias poblanas.

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