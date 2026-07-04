Puebla capital instala Consejo de Participación Ciudadana de Impulso a las Artesanías

En el marco del compromiso del Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui, con el fortalecimiento de la economía local y la preservación de las tradiciones, se llevó a cabo la sesión solemne de instalación del Consejo de Participación Ciudadana de Impulso a las Artesanías en el Salón de Cabildo.

El acto fue encabezado por el consejero jurídico y presidente honorario suplente de los Consejos de Participación Ciudadana, Enrique Juárez Vasconcelos, y la secretaria ejecutiva de los Consejos de Participación Ciudadana, Ana Karen Arroyo Zapotitla. Durante la ceremonia, el regidor presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Samuel Hernández Carranza, ofreció el mensaje de apertura.

Por su parte, el secretario de Economía y Turismo, Jaime Oropeza Casas, resaltó que a través de la iniciativa Yo Compro Poblano, así como mediante sesiones de capacitación e información que les permitan fortalecer su trabajo, el Gobierno de la Ciudad impulsa a las y los artesanos y emprendedores. Asimismo, agradeció a todos y cada uno de ellos por confiar en los servicios de la dependencia y les reiteró el apoyo y reconocimiento del gobierno municipal.

Once fórmulas ciudadanas tomaron protesta como personas consejeras de este nuevo espacio, que buscará preservar las tradiciones artesanales, generar condiciones para el desarrollo económico de las y los artesanos poblanos, y fortalecer la identidad cultural del municipio. En la sesión también estuvieron presentes el titular de la Dirección Jurídica del Instituto Municipal de Arte y Cultura, Carlos Alberto Encinas Deolarte; la gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Aimeé Guerra Pérez; y el coordinador general del IMPLAN, Jesús Sánchez Reliac.

Con estas acciones, el Gobierno de Pepe Chedraui refrenda su compromiso de abrir espacios de participación ciudadana para todos los sectores, impulsando el desarrollo económico, cultural y social de la ciudad.

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