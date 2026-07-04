Presenta Delfina Pozos exhorto contra el nepotismo

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó un punto de acuerdo por el que exhorta al Honorable Congreso de la Unión para que, en el ámbito de sus atribuciones constitucionales y de manera prioritaria, analice y apruebe reformas a la Ley General de Responsabilidades Administrativas que permitan fortalecer el régimen sancionador aplicable al nepotismo.

A través del exhorto, la legisladora solicita que se incrementen las sanciones administrativas, se regule expresamente el nepotismo cruzado y las conductas de simulación, así como robustecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de dichas prácticas.

En las consideraciones del exhorto, se precisa que es necesario analizar una reforma que permita fortalecer la prevención, investigación y sanción del nepotismo, que contemple, entre otros aspectos, incorporar expresamente el nepotismo cruzado como modalidad sancionable.

Asimismo, sancionar los esquemas de simulación destinados a ocultar relaciones familiares o de interés; establecer responsabilidad para las personas servidoras públicas que autoricen, faciliten o encubran dichas conductas; fortalecer las obligaciones de declaración de posibles conflictos de interés relacionados con procesos de contratación o nombramientos; y reforzar las facultades de investigación de los órganos internos de control.

PRESENTA EXHORTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y DE SERVICIOS PÚBLICOS

Por otra parte, la diputada presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a la Secretaría de Movilidad y Transporte del Gobierno del Estado para que, en observancia de los principios constitucionales de legalidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas, eficiencia y honradez en el ejercicio del gasto público, haga público y remita al Congreso un informe detallado respecto de la adquisición e implementación de los dispositivos electrónicos para la identificación de motocicletas.

La legisladora solicita que el informe contenga el nombre o razón social de la empresa proveedora seleccionada, el procedimiento de contratación mediante el cual fue adjudicado el suministro de los dispositivos, el monto total contratado y la fuente de financiamiento correspondiente, entre otras acciones.

De la misma forma, la legisladora presentó un punto de acuerdo por el que exhorta a diferentes instancias a que implementen acciones urgentes para prevenir y atender las afectaciones por inundaciones en la Capital poblana y zona metropolitana durante la presente temporada de lluvias, informando de manera pública el calendario de trabajos, las medidas a implementar, las zonas prioritarias y los recursos destinados para tal fin.

El exhorto va dirigido al titular del Poder Ejecutivo del Estado, al Ayuntamiento de Puebla, al Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Puebla, así como a la empresa concesionaria del servicio “Concesiones Integrales, S. A. de C.V.”, para que actúen en el ámbito de sus respectivas competencias.

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