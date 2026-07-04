Gobierno estatal y Fiscalía reprueban linchamiento en Cohuecan

El Gobierno del Estado de Puebla y la Fiscalía General del Estado condenaron los hechos ocurridos la noche del 3 de julio en la Carretera Federal Atlixco-Cuautla, a la altura del municipio de Cohuecan, donde un hombre perdió la vida tras ser retenido, golpeado y quemado vivo por un grupo de aproximadamente 60 personas que lo señalaban de haber participado en el robo de llantas usadas.

El gobierno estatal expresó: “El Gobierno del Estado de Puebla reprueba contundentemente la violencia generada por un grupo de personas en la Carretera Federal a San Juan Amecac, en el municipio de Cohuecan y que dejó como saldo una persona fallecida y daños materiales. En Puebla es inaceptable el uso de la violencia para hacer justicia en propia mano, por lo que no habrá impunidad”.

De acuerdo con los primeros datos de la Fiscalía, elementos de seguridad pública municipal realizaban un recorrido de vigilancia cuando detectaron el cierre de la vialidad por el grupo de personas, algunas con el rostro cubierto y en actitud agresiva.

El Gobierno del Estado de Puebla reprueba contundentemente la violencia generada por un grupo de personas en la Carretera Federal a San Juan Amecac, en el municipio de Cohuecan y que dejó como saldo una persona fallecida y daños materiales.



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Al intentar intervenir, los elementos fueron superados en número, por lo que solicitaron apoyo de corporaciones cercanas, posteriormente, las autoridades lograron aproximarse al sitio donde ubicaron a la víctima, identificada preliminarmente como Juan Felipe N., de 34 años.

Se confirmó que era originario de San Matías Cocoyotla, San Pedro Cholula, y aún presentaba signos vitales, sin embargo, a pesar de que recibió atención prehospitalaria, perdió la vida.

La Fiscalía informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio doloso, y advirtió: “La Fiscalía lamenta que este tipo de hechos lleguen a estas instancias y reitera que ninguna persona puede hacerse justicia por propia mano. Como ha ocurrido en otros casos, la institución llevará a cabo las diligencias necesarias para esclarecer lo sucedido, identificar a quienes participaron y proceder conforme a derecho, a fin de que no exista impunidad”.

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