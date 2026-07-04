Puebla capital presenta convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026

El Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, a través del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla (IJMP), a cargo de Carolina Cabrera presentó la convocatoria del Premio Municipal de la Juventud 2026 para reconocer el talento, compromiso y aportaciones de las juventudes poblanas.

Este premio busca visibilizar e impulsar a quienes, con su trabajo, liderazgo e iniciativa, contribuyen al desarrollo de Puebla desde distintos ámbitos, inspirando a más juventudes a construir una mejor ciudad.

Las categorías en las que podrán participar las personas jóvenes de entre 15 y 29 años son:

Emprendimiento y desarrollo económico.

Compromiso social.

Protección al bienestar animal y medio ambiente.

Arte y cultura.

Excelencia académica.

Las personas interesadas deberán ser originarias del municipio de Puebla o acreditar residencia en la capital y realizar su registro antes del 31 de julio de 2026, enviando la documentación establecida en la convocatoria.

Las postulaciones serán evaluadas por un jurado integrado por personas especialistas en cada categoría, quienes valorarán el impacto social, la trayectoria, el liderazgo, la innovación y las contribuciones realizadas por las y los aspirantes.

Cada categoría contará con un estímulo económico de 20 mil pesos, además del reconocimiento oficial que entrega el Gobierno de la Ciudad.

Con acciones como esta, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el alcalde Pepe Chedraui Budib, refrenda su compromiso de generar oportunidades para que las y los jóvenes desarrollen su talento, fortalezcan sus proyectos y contribuyan al desarrollo de la ciudad.

Las bases completas de la convocatoria pueden consultarse en las redes sociales del Instituto de la Juventud del Municipio de Puebla y del Gobierno de la Ciudad.

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