Contraloría supervisa luminarias modernizadas en Puebla

La contralora municipal, Dulce Rivera Aranda, encabezó un recorrido nocturno de supervisión al estado de luminarias modernizadas en diversos puntos de la ciudad, correspondiente al programa Puebla Brilla.

Esta acción, coordinada entre la Contraloría y la Secretaría de Servicios Públicos, tuvo como objetivo dar seguimiento al nuevo parque lumínico instalado en la capital, en fortalecimiento de la seguridad y el bienestar de las y los poblanos, compromiso primordial del presidente municipal Pepe Chedraui Budib.

La titular de la dependencia destacó la importancia de la supervisión para verificar el funcionamiento adecuado del sistema de iluminación pública. Además, resaltó la colaboración entre las distintas dependencias para atender de forma puntual las necesidades de la ciudadanía.

Como parte del monitoreo realizado, se identificaron algunos reportes ciudadanos, los cuales se están atendiendo de manera oportuna para garantizar la construcción de una capital en orden.

El Gobierno de la Ciudad de Puebla, desde la Contraloría Municipal, continuará con las supervisiones semanalmente, garantizando los objetivos del programa Puebla Brilla, que otorga múltiples beneficios, como menores costos de mantenimiento, mayor eficiencia energética y una reducción del impacto ambiental.