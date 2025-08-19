Anuncian Feria de Empleo para las juventudes en Cuautlancingo

Con el propósito de ampliar las oportunidades de trabajo de las y los jóvenes de Cuautlancingo, el gobierno municipal, a través de la Dirección de Economía y Turismo, llevará a cabo la “Feria Nacional de Empleo 2025 Para las Juventudes”. Este evento se realizará en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno federal, la Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo del Gobierno del estado y el Servicio Nacional de Empleo.

La feria se llevará a cabo el 26 de agosto de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Explanada municipal.

Durante el evento, se ofertarán 589 plazas para integrarse a la Secretaría de Seguridad Pública como policía estatal preventivo, custodio y bombero.

El salario para estos puestos será de 16 mil pesos mensuales y se ofrecerán todas las prestaciones de ley, seguro de vida, recompensas y uniforme.

Los requisitos para los aspirantes son: escolaridad preparatoria, edad de 18 a 40 años, sexo indistinto, sin experiencia previa y disponibilidad para trabajar en Puebla. Además, se deberá acudir con un currículum actualizado.

Más de 40 empresas de diversos sectores también participarán en la feria, ofreciendo distintas vacantes. Se contará con módulos de los programas federales como Banca Para la Mujer, Jóvenes Construyendo el Futuro y Financiera para el Bienestar. Por parte del gobierno estatal, se habilitarán módulos del SAT. También habrá servicios de belleza gratuitos y un mercado itinerante.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al 079 o visitar la página ferias.empleo.gob.mx.

El Ayuntamiento de Cuautlancingo refrenda su compromiso de generar mayores oportunidades para el desarrollo laboral de quienes son el futuro de la comunidad.