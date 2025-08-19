Ofrecen consultas gratuitas para adultos mayores en San Andrés Cholula

En el marco del mes del Día de las Personas Adultas Mayores, la presidenta Lupita Cuautle Torres inauguró la Jornada de Salud en la colonia Emiliano Zapata, con el objetivo de acercar los servicios del Sistema DIF Municipal (SMDIF) de San Andrés Cholula a este sector de la población.

La edil destacó que, aunque el SMDIF tiene preparadas diversas actividades de celebración para las personas adultas mayores, la salud es una prioridad para su gobierno. Por ello, se llevan servicios médicos a cada localidad del municipio, garantizando un mejor acceso a consultas y estudios de manera gratuita.

Autora Tlatehui Cuautle, directora general del SMDIF, mencionó que esta jornada se realizó en coordinación con el Club Rotario de Cholula, ofreciendo consultas de medicina general, odontología, nutrición, podología, así como toma de glucosa, control de signos vitales, rehabilitación y asesoría jurídica.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal garantiza una atención cercana a la población y amplía la capacidad de los servicios para una mejor prevención y atención de la salud.