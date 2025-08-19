Comisión de Búsqueda localiza a hombre a cuatro días de su desaparición

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informó este martes la localización con vida de Ángel Tomás L, quien había sido reportado como desaparecido el pasado 14 de agosto en la colonia Rivera de Santiago, en la capital poblana.

Este caso, identificado con el número 379, forma parte de los 444 reportes atendidos durante la actual administración del gobernador Alejandro Armenta. El hallazgo se logró gracias a la aplicación de protocolos especializados y al trabajo coordinado entre instituciones, según detalló Juan Enrique Rivera Reyes, titular del organismo estatal.

La búsqueda se activó de manera inmediata mediante mecanismos interinstitucionales que incluyeron labores de investigación, inteligencia y la colaboración estrecha con autoridades locales y familiares. Estas acciones se enmarcan en la estrategia “Seguridad con Bienestar”, impulsada por la Secretaría de Gobernación estatal, a cargo de Samuel Aguilar Pala.

El gobierno de Puebla destacó que este resultado refleja el compromiso permanente de las autoridades por garantizar el bienestar de la ciudadanía y la efectividad de los protocolos implementados para atender casos de desaparición.

Con este caso, suman 379 las personas localizadas con éxito en lo que va de la administración actual, lo que representa un avance significativo en materia de seguridad. Las autoridades reiteraron su llamado a la población para reportar cualquier caso de desaparición a través de los canales oficiales.