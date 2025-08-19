Policías de Cuautlancingo recapturan a reo que intentó fugarse

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Cuautlancingo, en coordinación con la Marina, lograron recapturar a un recluso que se fugó durante su traslado hacia las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), ubicada en la lateral de la recta a Cholula.

El incidente ocurrió cuando el detenido, procedente del municipio de Atlixco, era llevado para ser puesto a disposición de las autoridades ministeriales.

Al percatarse de su escape, la SSC activó de inmediato un operativo de búsqueda en las calles aledañas, logrando localizar y asegurar al individuo en cuestión, quien posteriormente fue reintegrado a custodia de la FGR.

El gobierno de Cuautlancingo respaldó el operativo y reiteró su compromiso de colaborar con las autoridades estatales para garantizar la seguridad de la población.

Las autoridades no proporcionaron mayores detalles sobre la identidad del reo fugado ni las circunstancias exactas de su escape.