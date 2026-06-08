Lluvias provocan derrumbes y bloquean caminos en la Sierra Negra

Las intensas lluvias registradas durante la noche del domingo y la madrugada de este lunes provocaron afectaciones en diversos caminos que comunican a municipios de la Sierra Negra de Puebla, por lo que automovilistas y habitantes solicitaron la intervención de autoridades de Protección Civil estatal y municipales.

De acuerdo con los reportes más recientes, los derrumbes se localizaron en la desviación hacia Cuabtlajapa, así como en el tramo carretero de Eloxochitlán y en la vía que conecta a Tehuacán con Tlacotepec de Porfirio Díaz, donde se reportan afectaciones a la circulación.

La caída de árboles, rocas y lodo sobre la carpeta asfáltica ha complicado el tránsito vehicular en la región. Ante esta situación, la empresa Autobuses Sierra Negra informó la suspensión parcial de sus corridas debido a los desgajamientos de cerros que mantienen bloqueados varios tramos carreteros.

La compañía explicó que las condiciones actuales impiden el paso de las unidades y hacen inviable la realización de transbordos de pasajeros de manera segura, debido al riesgo que representan los derrumbes.

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Asimismo, señaló que diversos horarios permanecerán suspendidos hasta que las autoridades logren restablecer la circulación en las zonas afectadas. Incluso, informó que durante la última corrida algunos adultos mayores permanecieron a bordo de una unidad debido a la imposibilidad de continuar el trayecto.

Habitantes y usuarios enfrentan nuevamente problemas de comunicación y movilidad, una situación que se repite cada temporada de lluvias en la Sierra Negra. Además, persiste el riesgo de nuevos deslaves ante el pronóstico de precipitaciones para las próximas horas.

Por ello, conductores y pobladores solicitaron la intervención inmediata de Protección Civil estatal para atender los derrumbes y prevenir incidentes mayores en las comunidades afectadas.

Autoridades y transportistas exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar viajar por la zona, salvo en casos estrictamente necesarios.

Editor: César A. García

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