Aseguran pipa de gas LP tras detectar fuga en Nealtican

Una pipa utilizada para el transporte y distribución de gas LP fue asegurada por autoridades de los tres niveles de gobierno durante un operativo realizado en el municipio de Nealtican, Puebla, luego de que se detectara una fuga que representaba un riesgo para habitantes de la zona.

Los hechos ocurrieron en la colonia Guadalupe Hidalgo durante la noche del domingo, cuando elementos de la Secretaría de Marina, Policía Estatal, Policía Municipal y personal de Protección Civil realizaban recorridos preventivos. Durante las labores de vigilancia, los uniformados percibieron un intenso olor a gas proveniente de una unidad, por lo que decidieron intervenir para verificar las condiciones en que operaba.

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Tras una inspección inicial, los ocupantes de la pipa se identificaron como Leonel N. y Miriam N. Minutos después, especialistas de Protección Civil confirmaron que existía una fuga derivada de válvulas abiertas, situación que fue controlada para evitar un posible accidente.

Durante las revisiones también fueron detectadas presuntas anomalías relacionadas con el traslado del combustible, entre ellas la falta de documentación para acreditar la legal procedencia de la carga. Además, las autoridades señalaron que la unidad realizaba actividades de distribución fuera de los horarios permitidos por la normativa aplicable.

Como resultado del operativo, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal, instancia que determinará su situación legal. La pipa quedó asegurada y bajo resguardo para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Editor: César A. García

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