Cateo cerca de la Central de Abasto asegura vehículos y autopartes

Durante este martes, agentes de la Guardia Nacional, Defensa Nacional y de la Fiscalía General del Estado (FGE) arribaron hasta la zona cercana a la Central de Abasto para realizar un cateo al interior de un inmueble donde se investiga su uso para actos de carácter delictivo.

Esta mañana, las autoridades arribaron hasta la calle Mousart, en la colonia Profesor Jorge Murad, para realizar un operativo al interior del inmueble donde, después de un par de horas, aseguraron múltiples vehículos y autopartes aparentemente robadas.

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Ante lo ocurrido, la zona fue puesta a resguardo por parte del personal de seguridad pública; es importante señalar que, si bien se presume que también podrían haber investigaciones por robo de hidrocarburo, hasta ahora no ha existido ningún tipo de informe oficial sobre este operativo.

Por otra parte, no se ha reportado que durante el despliegue en la colonia Profesor Jorge Murad hayan existido personas detenidas; aunque el inmueble quedó asegurado.

#Seguridad 🚔 Fuerte operativo de seguridad en la colonia Profesor Jorge Murad, a escasos metros de la Central de Abastos, en el que personal de Policía de la Ciudad y Guardia Nacional resguardan un inmueble a la calle Mousart. Aún se desconoce la razón del operativo, la… pic.twitter.com/V6O7qzuL6g — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) April 7, 2026

Editor: César A. García

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