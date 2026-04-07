Estudiantes UDLAP logran segundo lugar en la FEMECI 2026

Monserrat Fuentes Torres y Mariana García Suárez, estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), obtuvieron el segundo lugar de la categoría Nivel superior/Medicina y ciencias de la salud, del concurso organizado dentro de la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI 2026).

Las estudiantes de Ingeniería Biomédica y Física de la UDLAP desarrollaron el proyecto denominado Inyección sin aguja, en el cual, a través de una descarga eléctrica en el interior del dispositivo de administración, consiguieron que un medicamento sea lanzado a 236 metros por segundo u 846 kilómetros por hora, logrando atravesar la piel de una persona sin que sienta dolor o haya sangre. “En la literatura, las inyecciones sin aguja nacen a partir de 1900 en Francia; el problema es que el medicamento sale atomizado como si fuera perfume, eso rompe la piel y crea moretones; también ya existen inyecciones con láser, pero es muy caro, creo que el más barato cuesta 10 mil dólares”, explicó Mariana García, estudiante de la Licenciatura en Física de la UDLAP.

Dicho proyecto fue presentado en la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI 2026), realizada en Sonora, para competir junto a 113 equipos de todo el país en diferentes categorías, tanto de preparatoria como de licenciatura. En el caso de las representantes de la UDLAP, ellas entraron en la categoría Nivel superior/Medicina y ciencias de la salud, teniendo a 4 evaluadores que visitaron su estand para explicarles aspectos técnicos, las ventajas sociales y económicas de su trabajo.

Tras la deliberación de los jueces, las estudiantes de la Universidad de las Américas Puebla se ubicaron en el segundo puesto de su categoría. “El segundo lugar nacional no suena tan fuerte, pero ya que te pones a dimensionar cuánta gente hay en México, cuántos proyectos hay y que el tuyo sea el segundo mejor, es impresionante. Me siento muy orgullosa de lo que logramos y se sintió muy lindo ser nombradas”, expresó Monserrat Fuentes, estudiante de la Licenciatura en Ingeniería Biomédica de la UDLAP.

Cabe comentar que la Feria Mexicana de Ciencias e Ingenierías (FEMECI) es organizada por la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología, A.C., la cual tiene como objetivo el impulsar la investigación científica y tecnológica entre estudiantes mexicanos, lo cual se alinea con los esfuerzos que tiene la UDLAP en el fomento a las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Para conocer más sobre este esfuerzo, puede visitar: www.udlap.mx/stem/, donde conocerá sobre el equipo representativo STEM, artículos de investigación, el podcast STEMPIRE y más noticias del proyecto.

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