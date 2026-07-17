CECADE San Pedro Cholula gradúa a nueva generación de estudiantes

Con el objetivo de continuar impulsando la educación y la capacitación para el desarrollo de las y los cholultecas, la presidenta honoraria del DIF Municipal de San Pedro Cholula, Lupita Fernández, encabezó la ceremonia de graduación de la generación 2025-2026 del Centro de Capacitación y Desarrollo (CECADE), realizada en las nuevas instalaciones de este espacio formativo.

Durante la ceremonia, egresaron 12 alumnas y alumnos de las carreras de Gastronomía, Diseño de Modas y Estilismo, quienes concluyeron satisfactoriamente su preparación tras adquirir conocimientos y habilidades que les permitirán incorporarse al ámbito laboral o emprender sus propios proyectos.

En su mensaje, Lupita Fernández reconoció el compromiso y la dedicación del personal docente, destacando que su labor es fundamental para formar mujeres y hombres con las herramientas necesarias para enfrentar nuevos retos. Asimismo, felicitó a las y los graduados por concluir esta etapa de su formación y los invitó a continuar preparándose, aprovechar los conocimientos adquiridos y convertirlos en oportunidades de crecimiento personal, profesional y económico.

El acto contó con la presencia de la profesora María Eveloa Ramos León, directora estatal de los CECADE, quien fue una pieza clave para la apertura de esta nueva sede, fortaleciendo la oferta de capacitación en beneficio de las familias de San Pedro Cholula.

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