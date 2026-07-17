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EU modifica duración para visas de estudiantes y periodistas

Por:
César A. García
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Estados Unidos estableció nuevos periodos de permanencia para visas F, J e I. / Foto: Envato (Ilustrativa).

El Departamento de Seguridad Nacional de EU anunció una norma que elimina el régimen de “duración del estatus” para estudiantes, visitantes de intercambio y medios extranjeros.

La medida sustituye ese esquema por periodos fijos de admisión para las visas de no inmigrante F, J e I, con el objetivo de reforzar controles migratorios y prevenir fraudes.

De acuerdo con la nueva normativa, los estudiantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J podrán permanecer por la duración de su programa, sin exceder cuatro años.

Los que necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar una extensión formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que estará sujeta a distintos requisitos.

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Además, la supervisión de las estancias quedará en manos de las autoridades federales y no del personal de las instituciones educativas que actualmente administran los programas.

La norma también reducirá de 60 a 30 días el periodo que tienen los estudiantes con visa F-1 después de graduarse para salir de Estados Unidos o modificar su estatus migratorio.

La disposición establece que los actuales titulares de visas pasarán automáticamente al nuevo sistema, con una estancia autorizada máxima de cuatro años a partir de su entrada.

La norma será publicada en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después, mientras el programa administrado por ICE continuará supervisando a las instituciones educativas.

Editor: César A. García

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