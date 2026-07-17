EU modifica duración para visas de estudiantes y periodistas

El Departamento de Seguridad Nacional de EU anunció una norma que elimina el régimen de “duración del estatus” para estudiantes, visitantes de intercambio y medios extranjeros.

La medida sustituye ese esquema por periodos fijos de admisión para las visas de no inmigrante F, J e I, con el objetivo de reforzar controles migratorios y prevenir fraudes.

De acuerdo con la nueva normativa, los estudiantes con visa F y los visitantes de intercambio con visa J podrán permanecer por la duración de su programa, sin exceder cuatro años.

Los que necesiten permanecer más tiempo deberán solicitar una extensión formal ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que estará sujeta a distintos requisitos.

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Además, la supervisión de las estancias quedará en manos de las autoridades federales y no del personal de las instituciones educativas que actualmente administran los programas.

La norma también reducirá de 60 a 30 días el periodo que tienen los estudiantes con visa F-1 después de graduarse para salir de Estados Unidos o modificar su estatus migratorio.

La disposición establece que los actuales titulares de visas pasarán automáticamente al nuevo sistema, con una estancia autorizada máxima de cuatro años a partir de su entrada.

La norma será publicada en el Registro Federal y entrará en vigor 60 días después, mientras el programa administrado por ICE continuará supervisando a las instituciones educativas.

For decades, foreign students have been admitted into the U.S. for an unspecified period, enabling thousands to abuse the system and become “forever students” by perpetually enrolling in courses to avoid leaving our nation.



By implementing clear, finite limits on these visas,… pic.twitter.com/1IN5yjelGO — Homeland Security (@DHSgov) July 16, 2026

Editor: César A. García

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