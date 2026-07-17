FGE investiga asesinato de dos hombres en La Ceiba

El aseguramiento de una vivienda y de un mototaxi forma parte de las investigaciones que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) tras el asesinato de dos hombres ocurrido en Villa Ávila Camacho (La Ceiba), junta auxiliar del municipio de Xicotepec de Juárez, donde las víctimas fueron atacadas con armas de fuego.

Las primeras indagatorias señalan que policías municipales atendieron un reporte ciudadano sobre personas heridas en un domicilio de la colonia Cristina Rosas. En el lugar encontraron a un hombre sin vida sobre la banqueta y a otro más dentro del inmueble, ambos con múltiples heridas de bala. Personal de emergencia confirmó el fallecimiento de las víctimas, cuyas identidades aún no han sido establecidas.

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Durante la inspección ministerial fueron embalados diversos indicios balísticos localizados tanto en el exterior como en el interior de la vivienda. Además, el inmueble quedó bajo resguardo de las autoridades para continuar con las diligencias periciales, mientras que un mototaxi con placas del estado fue trasladado a un corralón y quedó a disposición del Ministerio Público como parte de la investigación.

La carpeta de investigación fue iniciada por homicidio calificado y las autoridades continúan con el análisis de los indicios para determinar cómo ocurrió el ataque y quiénes participaron en él. Hasta el cierre de las diligencias no se había informado sobre personas detenidas ni sobre el posible móvil del crimen.

Editor: César A. García

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