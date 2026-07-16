SSC rastrea vehículo tras disparos y robo frustrado el lunes

Policías municipales frustraron un robo en inmediaciones de La Catedral de Puebla y por ello se registraron los disparos el lunes pasado, informó el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, al indicar que siguen con el rastreo de las placas del vehículo donde viajaban los delincuentes.

En entrevista, indicó que revisaron las cámaras y preguntaron a personal de un estacionamiento en donde ingresó uno de los vehículos involucrados para identificar las placas, sin embargo, no lo lograron.

Abundó que, el Centro Histórico está custodiado por 40 elementos de diferentes cuerpos de seguridad.

🗣️ Policías municipales frustraron un robo en inmediaciones de La Catedral de Puebla y por ello se registraron los disparos el lunes pasado, informó el titular de la SSC, Félix Pallares, al indicar que siguen con el rastreo de las placas del vehículo donde viajaban los… pic.twitter.com/FoKKJywFif — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) July 16, 2026

Además, explicó que hay segundo anillo y tercer anillo de seguridad en el primer cuadro de la ciudad para garantizar la seguridad de los visitantes a la capital poblana, ya que es una situación que les preocupa.

Hay que recordar que el lunes pasado, transeúntes reportaron detonaciones detrás de La Catedral en la 5 Oriente, lo que provocó pánico entre quienes escucharon los disparos sin que hubiera detenidos.

Saldo blanco en fan fest

Pallares Miranda informó que se registró un saldo blanco durante el desarrollo del torneo de futbol disputado entre países y la transmisión de cada uno de los partidos en el zócalo.

Además, resaltó la seguridad en la avenida Juárez en donde se llevaron a cabo los festejos de los y las aficionadas.

Editor: Renato León

Te recomendamos: