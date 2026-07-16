PAN busca reconciliar a grupos de Mario Riestra y Lalo Rivera

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, puso en marcha una “operación cicatriz” entre los grupos políticos de Mario Riestra y Eduardo Rivera, con el objetivo de fortalecer la unidad en Puebla de cara al proceso electoral de 2027.

En rueda de prensa, el dirigente estatal del Comité Directivo Estatal (CDE), Mario Riestra Piña, confirmó que en días pasados sostuvieron reuniones de trabajo para afianzar la unidad al interior del partido y comenzar a trazar la ruta de la conciliación.

Detalló que la dirigencia nacional ha mantenido diálogo permanente con las distintas expresiones y grupos políticos del estado.

El líder estatal calificó como “muy productiva” la reunión de trabajo que tuvo de manera directa con Jorge Romero.

A la par, confirmó que el dirigente nacional también se reunió posteriormente con el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.

#Puebla 🗣️ El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, inició una “operación cicatriz” para reconciliar al grupo de Mario Riestra y Lalo Rivera, de cara al proceso electoral de 2027.



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Adelantó que en las próximas fechas se tiene programado un encuentro con la diputada federal y secretaria general del partido, Genoveva Huerta, para sumarla al proceso de reconciliación.

“Nuestro dirigente nacional, de manera permanente, platica con todos los grupos, expresiones y liderazgos. En Puebla no es la excepción. Esto tiene que ver con la construcción permanente de un entorno de unidad, de conciliación, de cara al 2027”, comentó.

Sin embargo, subrayó que “la unidad no se decreta, se va construyendo día a día” mediante la recuperación de la confianza entre los diferentes actores políticos.

En ese sentido, afirmó que “muy pronto” la militancia y la ciudadanía serán testigos de los avances derivados de estas mesas de diálogo.

Asimismo, pidió mantener cierto cuidado y reserva sobre el desarrollo de las pláticas para no entorpecer los acuerdos internos.

Editor: César A. García

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