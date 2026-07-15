Revelan cronograma del Cablebús de Puebla; operará desde 2028

El coordinador del gabinete estatal, José Luis García Parra, reveló el cronograma oficial para el desarrollo del Sistema de Transporte por Cable de Puebla, confirmando que el inicio de operaciones está proyectado para noviembre de 2028.

La puesta en marcha se dará tras un periodo de pruebas y certificación que comenzará en el segundo semestre de este año.

El plan de ejecución presentado por el coordinador de gabinete detalla los plazos y etapas para consolidar el sistema mejor conocido como Cablebús:

Sistema electromecánico : La fabricación y montaje de los componentes mecánicos se realizarán entre agosto de este año y octubre de 2028 .

: La fabricación y montaje de los componentes mecánicos se realizarán entre y . Obra civil : La construcción de la infraestructura física está proyectada para iniciar en agosto próximo y concluir en julio de 2028 .

: La construcción de la infraestructura física está proyectada para iniciar en y concluir en . Obras inducidas : Las tareas de adecuación de la infraestructura existente se planificaron para un periodo más extendido, de julio de este año a junio de 2029 .

: Las tareas de adecuación de la infraestructura existente se planificaron para un periodo más extendido, de a . Certificación electromecánica: La validación técnica y de seguridad indispensable para el funcionamiento del Cablebús está programada para octubre de 2028.

“El cronograma establece que el inicio de operaciones está previsto para el periodo comprendido entre noviembre de 2028 y octubre de 2029, fase en la que se llevarán a cabo las pruebas operativas, la entrada gradual en servicio y la consolidación del funcionamiento del Sistema de Transporte por Cable”, puntualizó García Parra.

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Condena violencia contra manifestantes

En el marco de su comparecencia, el coordinador de gabinete reprobó los conatos de bronca ocurridos a las afueras del Congreso local, donde supuestos grupos de choque agredieron físicamente a personas que protestaban en contra del Cablebús.

García Parra reprobó el uso de la violencia y los actos de confrontación, refrendando el llamado al diálogo y a la libre manifestación de ideas.

Editor: César A. García

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