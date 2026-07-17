“Ley Pedro Sola” busca castigar apología del maltrato animal en CDMX

El Congreso de la Ciudad de México analiza una iniciativa que busca endurecer las sanciones contra el maltrato animal y, por primera vez, castigar con penas de prisión a quienes promuevan, inciten o hagan apología de actos de crueldad contra los animales.La propuesta ha sido denominada “Ley Pedro Sola”, luego de la polémica generada por comentarios del conductor sobre el sacrificio de animales.

La iniciativa plantea reformas al Código Penal capitalino para incrementar las penas por lesiones graves y por la muerte de animales. De aprobarse, quienes ocasionen lesiones, pongan en riesgo la vida de un animal, podrían enfrentar cuatro a ocho años de prisión. Mientras que los casos de crueldad que provoquen la muerte de un ser vivo serían castigados con condenas de hasta 15 años de cárcel.

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Además, el proyecto contempla sanciones específicas para quienes difundan mensajes, contenidos o expresiones que fomenten el maltrato animal. Las penas por apología de estos actos irían de dos a cuatro años de prisión, acompañadas de multas económicas, con el objetivo de desalentar la normalización de la violencia contra los animales en cualquier espacio, incluidas las plataformas digitales; también la iniciativa contempla sanciones por otras conductas de crueldad animal.

La iniciativa deberá ser discutida en comisiones y, posteriormente, sometida a votación en el pleno del Congreso capitalino. En caso de ser aprobada, la Ciudad de México fortalecería su marco legal en materia de protección animal, con el propósito de prevenir la violencia y reforzar el reconocimiento de los animales como seres sintientes que deben recibir un trato digno.

Editor: Arturo Medina

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