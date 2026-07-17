Puebla inaugura complejo de pádel en el Jardín del Arte

Como resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada, el gobernador Alejandro Armenta Mier inauguró Pádel del Arte y The Park Coffee en el Jardín del Arte, proyectos que amplían la oferta deportiva y recreativa para niñas, niños, jóvenes y familias poblanas, con instalaciones que promueven la activación física, la convivencia y el bienestar social.

Durante el evento, el ejecutivo estatal destacó que el deporte fortalece el carácter, fomenta la disciplina y contribuye a reconstruir el tejido social, al brindar alternativas de desarrollo para niñas, niños y jóvenes. Señaló que cada persona que practica una disciplina deportiva encuentra una oportunidad para construir hábitos saludables y alejarse de conductas de riesgo. Asimismo, afirmó que para su administración el deporte es una política de Estado, por lo que impulsó la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud y la Universidad del Deporte, además de apoyos para atletas y entrenadores, así como competencias nacionales e internacionales que posicionan a la entidad como referente deportivo.

La directora general de Convenciones y Parques, Michelle Talavera Herrera, resaltó que la apertura de las cuatro canchas de Pádel del Arte representa la suma de esfuerzos entre el Gobierno del Estado y la iniciativa privada para ampliar los servicios del Jardín del Arte. Explicó que el proyecto tiene capacidad para recibir a más de 130 usuarios al día y que, junto con nuevas áreas de convivencia, permitirá generar recursos para el mantenimiento y cuidado de los parques estatales.

La secretaria de Deporte y Juventud, Gaby “La Bonita” Sánchez, afirmó que el deporte representa una inversión para transformar vidas y generar oportunidades para las nuevas generaciones. Reconoció el trabajo conjunto entre autoridades y empresarios para crear instalaciones que acerquen a más personas a la práctica deportiva. Además, agradeció la confianza del gobernador estatal en las juventudes para ocupar espacios de decisión y aportar innovación, creatividad y resultados en favor de la entidad.

En representación de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), el empresario Jorge Alberto Cruz Hernández destacó que Pádel del Arte es un proyecto desarrollado por empresarios poblanos con el objetivo de promover la actividad deportiva, la convivencia familiar y la integración social. Resaltó que el complejo cuenta con cuatro canchas y áreas para el disfrute de las familias, además de refrendar el compromiso del sector empresarial para colaborar con el Gobierno del Estado en proyectos que beneficien a la ciudadanía.

Al evento asistieron deportistas, entrenadores, empresarios y autoridades estatales, quienes refrendaron su compromiso de continuar con acciones que consoliden a la entidad como Tierra de Campeonas y Campeones, mediante instalaciones que impulsen la práctica deportiva y el bienestar de las familias poblanas.

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