Gobierno de Puebla reconoce labor del personal del 9-1-1

En el marco del Día Interamericano del Número Único de Servicios de Emergencia 9-1-1, que se conmemora este 11 de febrero, el Gobierno del Estado de Puebla reconoce la labor estratégica y humana del personal que integra este sistema, cuya función ha sido fundamental para salvaguardar la vida, la integridad y el patrimonio de las familias.

Resultado de las acciones permanentes de concientización sobre el uso responsable del 9-1-1: durante 2025, Puebla se colocó en el lugar 25 a nivel nacional en llamadas improcedentes. Esta posición permitió que la entidad cerrara el año por debajo de la media nacional, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Con base en lo anterior, la entidad poblana atendió 8 mil 205 llamadas por cada 100 mil habitantes, de las cuales el 63 por ciento correspondió a temas de seguridad, 13.4 por ciento a asistencia (apoyo a la ciudadanía, ruido excesivo o persona en situación de calle), 12.3 por ciento a situaciones médicas y el 11.3 por ciento a protección civil y servicios públicos.

Las cifras respaldadas por el gobierno federal reflejan una mayor participación ciudadana y un uso más consciente del número de emergencias, lo que ha permitido optimizar los tiempos de respuesta, fortalecer la eficiencia operativa y canalizar con mayor oportunidad los recursos hacia situaciones reales de riesgo.

