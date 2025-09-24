SEP reanuda servicios educativos en Zacatlán

La Secretaría de Educación Pública informa que, desde el 22 de septiembre del presente año, las oficinas de enlace de la Dirección General de Desarrollo Educativo ubicadas en el municipio de Zacatlán funcionan de manera normal, y ofrece los servicios habituales como: duplicados de certificados, validación de inscripción y reinscripción, atención a madres y padres de familia, constancia de servicio, credenciales para docentes y personal administrativo, entre otros.

El responsable de las funciones sostuvo una reunión con el personal adscrito, con el propósito de trabajar de manera colaborativa y atender a la comunidad educativa.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de la Secretaría, refrenda su compromiso de mantener instituciones sólidas y en funcionamiento en beneficio de las y los estudiantes.

