Estudiantes CECyTE Puebla triunfan en encuentro internacional

Con el respaldo del Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por Alejandro Armenta, estudiantes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (CECyTE) destacaron en el Quinto Encuentro Internacional de Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, celebrado del 10 al 12 de septiembre en Puebla. El evento reunió 26 proyectos provenientes de México, Brasil, España, Panamá y Paraguay, con el objetivo de proyectar el talento estudiantil a nivel internacional y fomentar el desarrollo social a través de la innovación.

Alumnas y alumnos poblanos obtuvieron los tres primeros lugares y una mención honorífica. El primer lugar fue para el plantel Tehuitzingo con el proyecto AUSTIC, una herramienta informática para apoyar a niñas y niños con autismo, que representará a México en Sevilla, España. El segundo lugar, también de Tehuitzingo, presentó un tratamiento a base de tlachichinole para padecimientos gastrointestinales, que participará en Panamá. El tercer sitio lo logró el plantel Cholula con Close View, aplicación de reconocimiento de objetos para personas con discapacidad visual, que viajará a Brasil en noviembre.

La mención honorífica fue otorgada al plantel Magdalena por el proyecto “Qué lío con las instituciones”, un juego de mesa educativo que fortalece el pensamiento crítico y el conocimiento sobre las instituciones sociales. Este trabajo también fue acreditado para participar en Sevilla en 2026. Todos estos proyectos reflejan el compromiso de la juventud poblana con la innovación de impacto social.

El gobernador Alejandro Armenta ha reafirmado que el impulso a la educación es una prioridad para recuperar el tejido social, ya que considera que con jóvenes sanos, preparados y reconocidos se construye un futuro de paz y progreso. CECyTE, con más de 30 años de trayectoria y una matrícula de 5 mil 651 estudiantes, se consolida como una de las mejores opciones de educación media superior en el estado.

