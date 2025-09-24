Nuevas luminarias LED mejoran seguridad en San Andrés Cholula

Con el objetivo de dar continuidad a la modernización del sistema de alumbrado público, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó el encendido de nuevas luminarias en las vialidades radial a Tlaxcalancingo y radial a Zapata.

En su mensaje, la edil señaló que la instalación de estas luminarias es resultado de la coordinación y cercanía con las y los vecinos de cada comunidad, que permite atender sus necesidades y brindar mayor seguridad a través de un servicio eficiente de alumbrado público. Asimismo, subrayó que su administración continuará impulsando la modernización de este sistema, priorizando siempre el bienestar de la población.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Servicio Públicos, Francisco Rafael Osorio Coatl, informó que en la vialidad radial que conecta a la cabecera municipal con la colonia Emiliano Zapata y la Delegación Atlixcáyotl se instalaron 146 luminarias LED de 105 watts a lo largo de 2,100 metros lineales. En tanto, en la radial a San Bernardino Tlaxcalancingo se encendieron 114 nuevas en 1,600 metros lineales, con el propósito de garantizar mayor seguridad y tranquilidad a quienes transitan durante la noche. También mencionó que la dependencia mantiene atención constante a reportes de apagones y cortos circuitos en todo el municipio.

Cabe destacar que este nuevo alumbrado público se suma a las más de 1,600 luminarias colocadas en juntas auxiliares e inspectorías. Con estas acciones, el Gobierno Municipal brinda mayor seguridad y una mejor imagen urbana de San Andrés Cholula.

