Muere otra víctima sin identificar tras explosión de pipa en Iztapalapa

Una víctima sin identificar de la explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa, Ciudad de México, murió como consecuencia de las heridas que sufrió tras el siniestro.

La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó que, con este deceso, suman ya 30 las personas que han perdido la vida debido al accidente, mientras que 15 aún continuan hospitalizadas.

La mujer, identificada como Giovanna o Geovana, tenía aproximadamente entre 15 y 25 años. Fue una de las víctimas que fue encontrada sin documentos ni datos personales para su identificación.

De acuerdo con información preliminar, la joven medía alrededor de 1.45 metros y presentaba una cicatriz vertical que podría corresponder a una cesárea, además de varios tatuajes distintivos.

Fue una de las personas atendidas en estado crítico en el Hospital General Magdalena de las Salinas, en la alcaldía Gustavo A. Madero debido a las complicaciones derivadas de la explosión.

Esta víctima se une también a otro fallecido aún no identificado, un hombre de entre 40 y 50 años, de complexión mediana, piel morena clara y cabello castaño corto, con una estatura aproximada de 1.64 metros.

La Secretaría de Salud capitalina y las autoridades locales continúan brindando apoyo a las familias de las víctimas y ampliarán la información en próximos comunicados.

⚠️ Actualización #Iztapalapa

🏥 15 personas siguen hospitalizadas, 39 ya fueron dadas de alta y, con mucha tristeza, confirmamos el fallecimiento de 30 personas.



Acompañamos a las familias y a quienes continúan en atención.

— Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (@SSaludCdMx) September 24, 2025

