Especialista advierte sobre riesgos de cirugías estéticas en menores

El Dr. Gustavo Adolfo Robles Orte, expresidente del Colegio de Cirujanos Plásticos en Puebla, habló en Oro Noticias con Paty Estrada sobre los riesgos y aspectos legales de las cirugías estéticas en menores de edad.

La entrevista surge en medio de la conmoción por la muerte de una menor de 14 años en Durango, quien falleció tras complicaciones derivadas de una cirugía estética realizada sin el consentimiento de su padre.

El especialista aclaró que, legalmente, no hay impedimento para que un adolescente se someta a una cirugía plástica. Sin embargo, señaló que no es recomendable debido al desarrollo físico y mental.

En particular, destacó que procedimientos como los implantes mamarios no son adecuados para menores de 14 años. Esto debido a que su desarrollo no está completo y existen riesgos significativos.

Además, recomendó que, antes de cualquier cirugía estética, especialmente en adolescentes, se considere una evaluación psicológica para garantizar una aceptación sana del cuerpo.

Te puede interesar: Exhiben a empresas que incumplen entrega de medicamentos

Puntualizó que, aunque solo se requiere el consentimiento de un adulto y dos testigos para operar a un menor, la responsabilidad del médico es fundamental y debe asegurar que la intervención sea necesaria y segura.

Respecto a las cirugías más comunes entre jóvenes adultos, mencionó la liposucción con lipotransferencia —un procedimiento para mover grasa a glúteos, rostro o mamas— y advirtió sobre los riesgos si no se realiza con pericia.

En Puebla, según el Dr. Robles Orte, existen alrededor de 40 cirujanos plásticos con la certificación vigente y la preparación adecuada para ejercer la cirugía estética.

Finalmente, alertó sobre la popularidad de cirugías y tratamientos estéticos promovidos en redes sociales sin fundamentos científicos ni regulación. Insistió en la importancia de acudir solo con médicos certificados.

Te recomendamos: