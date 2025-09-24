San Pedro Cholula inicia rehabilitación de calles en juntas auxiliares

Con el firme propósito de reducir el rezago y atender el abandono en el mantenimiento de calles, la presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández, continúa dando inicio a múltiples obras de rehabilitación de vialidades en todas las juntas auxiliares del municipio.

En esta ocasión se pusieron en marcha dos obras de rehabilitación, bajo la premisa de trabajar con la más alta calidad, respaldada por estudios de suelo que garanticen beneficios duraderos para las y los cholultecas.

En la junta auxiliar más alejada de la cabecera municipal, San Francisco Cuapa, se dio el banderazo de arranque a la rehabilitación de la calle Ignacio Zaragoza, entre Aldama y Zapotecas, que dará continuidad a la conexión previamente rehabilitada entre esta comunidad y San Gregorio Zacapechpan.

De igual forma, en San Cristóbal Tepontla iniciaron los trabajos de rehabilitación en la calle Vicente Guerrero, entre 3.ª Privada Ignacio Allende y Francisco Villa. Esta obra, largamente solicitada, es estratégica porque conecta a la junta auxiliar con la cabecera municipal y constituye el acceso principal al Centro de Salud de Servicios Ampliados (CESSA).

Durante los arranques, Tonantzin Fernández reiteró el compromiso de su administración de impulsar obras con sentido social y justicia, al señalar que el 80% de las calles de San Pedro Cholula se encuentran en malas condiciones. Subrayó que, pese a este reto, el gobierno municipal.

