Nieta del gobernador de Sinaloa sufre intento de asalto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa confirmó que dos agentes de seguridad fueron víctimas de un ataque armado durante un intento de despojo de la camioneta donde viajaba la nieta del gobernador Rocha Moya.

Los hechos ocurrieron la tarde de este 23 de septiembre en Culiacán, cuando elementos de la Dirección de Servicios de Protección circulaban por el bulevar Jesús Kumate, al sur de la ciudad.

Como resultado de la agresión, dos agentes resultaron lesionados y un autobús recibió impactos de bala. No obstante, todos los tripulantes resultaron ilesos.

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, confirmó en redes sociales que el ataque fue resultado de un intento de despojo de una camioneta, donde viajaba su nieta, hija Eneyda Rocha Ruiz, presidenta del DIF estatal.

Por su parte, Eneyda Rocha agradeció profundamente la dedicación y valentía de los elementos que intervinieron durante el intento de despojo de la camioneta en la que viajaba su hija, quien resultó ilesa.

Coincidentemente, la agresión ocurrió durante la visita del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a Culiacán, donde acudió para revisar las estrategias de seguridad.

