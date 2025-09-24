Cuerpo hallado en Analco era de comerciante tlaxcalteca

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla confirmó que el cadáver encontrado envuelto en una lona amarilla en el puente de Analco, el pasado 15 de septiembre, corresponde a un comerciante originario de Tlaxcala.

María Luisa Aparicio, encargada de despacho de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada, informó que la víctima fue identificada como Willivaldo C., de 55 años, reportado como desaparecido el 13 de septiembre.

La hipótesis inicial señalaba que el cuerpo correspondía a Willivaldo C., quien fue privado de la libertad junto con otras personas cerca del mercado Morelos. Con esta confirmación, las investigaciones continúan y se ha asegurado al menos un vehículo vinculado al crimen.

Aunque las indagatorias avanzan, las autoridades indicaron que hasta el momento no se han registrado detenciones relacionadas con este asesinato.

#Seguridad 🚨 Sobre el cadáver encontrado en Analco envuelto en una lona durante el 15 de Septiembre, la FGE confirmó que la víctima se trataba de Willebaldo N., comerciante originario de Tlaxcala que fue privado de la libertad en el Mercado Morelos un día antes de su hallazgo.… pic.twitter.com/PiBchlaQo5 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) September 23, 2025

