Vecinos de San Manuel reportan robo de autopartes en madrugadas

Tres sujetos operan en la zona de San Manuel para robar autopartes a vehículos estacionados en la vía pública, de acuerdo con denuncias y videos proporcionados a Oro Noticias.

Los robos reportados ocurrieron los días 21 y 23 de septiembre. Los sujetos, que portaban capuchas para ocultar su identidad, se acercaban a vehículos con el propósito de sustraer partes como espejos, llantas o retrovisores.

Las grabaciones muestran la operación rápida y sigilosa de los ladrones en la colonia San Manuel, lo que ha generado preocupación entre los automovilistas y vecinos debido a la creciente inseguridad.

El auditorio de Oro Noticias hizo un llamado urgente a las autoridades para aumentar la vigilancia y prevenir más incidentes, ya que esta modalidad delictiva afecta la economía y tranquilidad de la comunidad.

