Cuautlancingo inicia obra vial en Antiguo Camino a Tlaxcala

Omar Muñoz, presidente municipal de Cuautlancingo, dio inicio a una importante obra vial en la calle Antiguo Camino a Tlaxcala de la cabecera municipal, misma que permitirá reducir los tiempos de traslado para miles de familias que habitan la zona.

En el marco del “Día del Pueblo”, en el que se realizó un recorrido por las calles del Barrio del Alto para atender a la población, el edil indicó que se intervendrán más de dos mil metros cuadrados con concreto asfáltico. La obra tendrá sentido unidireccional de la calle Ciprés hacia la Morelos para conectarse con el carril de aceleración, que fue inaugurado sobre el Periférico Ecológico. Los trabajos incluirán banquetas, luminarias, semáforos, cunetas y sembrado de árboles, que beneficiarán a más de 36 mil personas.

El munícipe sostuvo que su gobierno implementa una estrategia de movilidad en todo el municipio para afrontar el aumento de la densidad poblacional que creció entre cinco y seis veces. “Esta obra va a permitir desahogar el tráfico de la avenida Cuatro Caminos y mejorará la calidad de vida de las familias. Queremos dejar huella en la gente haciendo territorio, aspiramos a hacer historia en Cuautlancingo y con este tipo de acciones sentar un precedente de los accesos dignos que merece nuestro municipio”.

En su intervención, la diputada Norma Pimentel aplaudió el gran compromiso del alcalde para atender las necesidades de los ciudadanos y su disposición al diálogo y al consenso para la generación de las obras que más necesitan: “Contigo está llegando la verdadera transformación de un movimiento de izquierda y tu trabajo y ejemplo hablan”.

Durante el evento se entregaron rollos de malla ciclónica a vecinos de la Unidad Habitacional Los Olivos para incrementar la seguridad de las familias.

