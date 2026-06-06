Irán reclama 24 mil mdd para retomar el diálogo con EU

Las autoridades de Irán confirmaron que las conversaciones con Estados Unidos se encuentran paralizadas e informó que cualquier posible acuerdo dependerá de que el gobierno estadounidense libere una “cantidad significativa” de activos iraníes retenidos en el extranjero.

El general Mohsen Rezaei declaró en una entrevista: “24 mil millones de dólares no me parece un precio demasiado alto para Estados Unidos si quiere llegar a un acuerdo con nosotros”.

Los fondos exigidos permanecen bloqueados desde 2018, cuando la primera administración de Donald Trump se retiró del pacto nuclear e impuso nuevamente sanciones contra la República Islámica.

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“Este dinero es nuestro”, afirmó el asesor iraní, antes de insistir en que “el precio de negociar con Irán es más barato que el de combatir”.

El asesor militar del líder supremo iraní también lanzó una advertencia ante el continuo bloqueo estadounidense en el perímetro del estrecho de Ormuz, asegurando que Teherán está dispuesto a expandir el conflicto hacia áreas vecinas, incluyendo el estrecho de Bab al Mandab e incluso el mar Mediterráneo.

Finalmente, el general Rezaei descartó por completo cualquier opción de una reunión entre el presidente Donald Trump y el ayatolá Mojtaba Jamenei, una postura en la que ya había insistido horas antes el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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