Cárteles podrían usar drones contra EU, advierte Marco Rubio

Durante una audiencia en Washington, Estados Unidos, Marco Rubio habló sobre la escalada de violencia que existe en la frontera y de los peligrosos avances tecnológicos que tiene la delincuencia organizada e informó que ya cuentan con la tecnología de drones. Asimismo, dijo que son usados en enfrentamientos, lo que incrementa los riesgos de que estos los utilicen para poner en riesgo los intereses de EU.

“Durante demasiado tiempo, hemos permitido que regímenes hostiles, cárteles, bandas criminales y adversarios extranjeros actúen sin control en nuestro propio territorio. Permitimos que los enemigos acérrimos de Estados Unidos utilizaran países de todo el hemisferio occidental como base de operaciones de avanzada contra el pueblo estadounidense”, expresó.

“Los grupos criminales ya no solo se enfrentan con palabras, sino con acciones. Los barcos de los narcocárteles que transportaban su veneno hacia nuestras fronteras no fueron recibidos con cartas de tono enérgico, sino con todo el peso del poderío militar estadounidense”, dijo el secretario de Estado.

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Debido a esta postura, Estados Unidos no dudó en catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos, lo que incrementa la presión al gobierno mexicano para dejar que Estados Unidos realice operaciones en el territorio nacional.

Por su parte, durante su conferencia de prensa matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, manifestó su rechazo absoluto a esta posibilidad. La mandataria afirmó que no está de acuerdo con ninguna intervención extranjera, ya que una acción de ese tipo afectaría directamente la soberanía del país.

🔴 Marco Rubio asegura que los cárteles de la droga de México utilizan drones que se pilotean solos y que podrían ser usados contra EU. pic.twitter.com/bHNKQj1zhD — LuisCardenasMX (@LuisCardenasMx) June 2, 2026

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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