IMACP promueve cultura con tecnología en Smart City Expo LATAM

Durante las actividades del Smart City Expo LATAM Congress, la directora del Instituto Municipal de Arte y Cultura (IMACP), Anel Nochebuena, participó en el workshop Tecnología, Cultura y Democracia Cultural en la Construcción de una Smart City, en el que destacó el acceso democrático a la cultura a través de la difusión de la Imparable Agenda Cultural en redes sociales y de nuevas herramientas tecnológicas.

La Imparable Agenda Cultural de Puebla se ha posicionado a través de internet en la difusión de las distintas actividades culturales que hay en Puebla y en la que intervienen más de 30 aliados culturales y se desarrollan más de 500 actividades mensualmente.

Anel Nochebuena, directora general del IMACP, señaló el gran reto de comunicar la Agenda Cultural, por lo que se han establecido estrategias clave como la difusión en redes sociales de las actividades de cada semana, en la que se integra la cápsula en video que se publica cada viernes y alcanza hasta 80 mil visualizaciones mensuales.

Además, anunció que próximamente se complementará con la inclusión de una nueva herramienta tecnológica para usuarios de transporte terrestre, en la que, con una tableta interactiva, la ciudadanía podrá informarse de la cartelera cultural y obtener beneficios para asistir a las distintas exposiciones y actividades incluidas en la Imparable Agenda Cultural.

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