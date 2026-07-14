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Ayuntamiento y Estado revisan afectaciones por lluvias en Puebla

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Foto: Ayuntamiento de Puebla.

El presidente municipal, Pepe Chedraui, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, para dar seguimiento a las afectaciones provocadas por las lluvias, principalmente en la zona del bulevar 5 de Mayo. Durante el encuentro se revisaron documentos del Archivo Municipal y antecedentes técnicos para definir las acciones.

En la mesa de trabajo participaron también el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, José Manuel Contreras de los Santos; el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez; y el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno e impulsar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos.

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