Ayuntamiento y Estado revisan afectaciones por lluvias en Puebla

El presidente municipal, Pepe Chedraui, sostuvo una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Gobernación del Estado, Samuel Aguilar Pala, para dar seguimiento a las afectaciones provocadas por las lluvias, principalmente en la zona del bulevar 5 de Mayo. Durante el encuentro se revisaron documentos del Archivo Municipal y antecedentes técnicos para definir las acciones.

En la mesa de trabajo participaron también el secretario de Infraestructura del Gobierno del Estado, José Manuel Contreras de los Santos; el secretario General de Gobierno, Franco Rodríguez; y el secretario de Movilidad e Infraestructura, David Aysa, con el objetivo de fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno e impulsar acciones que contribuyan a mitigar los riesgos.

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