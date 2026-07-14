Texmelucan invita al curso de verano “Multideporte al Límite”

Con la finalidad de fomentar la activación física, el trabajo en equipo, así como el desarrollo de habilidades deportivas en la niñez, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, que encabeza Juan Manuel Alonso Ramírez, a través de la Secretaría de Bienestar Social y la Dirección de Fomento al Deporte, invita a pequeños de entre 6 y 12 años a participar en el curso de verano “Multideporte al Límite”, un programa gratuito diseñado para fortalecer sus capacidades físicas mediante actividades deportivas.

Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 24 de julio, en las oficinas de la Dirección de Fomento al Deporte, en un horario de 9:00 a 16:00 horas.

Para realizar el registro será necesario presentar copia de la identificación oficial vigente del tutor, copia de la CURP del menor, copia de un comprobante de domicilio vigente, además de llenar la ficha de inscripción y la carta de consentimiento, documentos que se entregarán al momento de la inscripción.

El curso se llevará a cabo del 27 de julio al 14 de agosto de 2026, en la cancha de básquetbol del Gimnasio San Damián, con sesiones los lunes, martes, jueves y viernes, en un horario de 9:00 a 10:30 horas. Durante este período, los participantes podrán desarrollar habilidades motrices, fomentar hábitos saludables, además de disfrutar de un espacio seguro para la convivencia y el aprendizaje.

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