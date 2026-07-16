Programas deportivos de Zacatlán beneficiaron a 2 mil jóvenes

La estrategia impulsada por la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, para impulsar el deporte, la sana convivencia, la comunidad y la amistad, impactó a 2 mil jóvenes de manera directa y a cientos de familias a través de los programas Zacatlán Mundialista y Circuito Futbolero.

Cabe mencionar que la edil Bety Sánchez impulsó acciones alineadas al Mundial Social, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador Alejandro Armenta, con el objetivo de que niñas, niños y adolescentes practiquen deportes, se apropien de los espacios públicos, tengan una sana convivencia y se alejen de las drogas.

En Zacatlán, Bety Sánchez realizó un programa con actividades recreativas y deportivas con impacto social; dicho programa fue organizado por la Dirección de Fomento Económico y Turismo, la Coordinación de Cultura Física y Deporte y la Coordinación de Atención a la Juventud.

Es así que, durante el Mundial de Fútbol, se realizaron en el zócalo activaciones físicas, intercambios de estampas panini, torneos de fútbol en cancha inflable, torneos de videojuego, así como diferentes concursos como dominadas, futbolito de mesa y tiro al blanco, así como un ciclo de cine mundialista en coordinación con CANACINE.

Aunado a este programa del zócalo, la Coordinación de Atención a la Juventud llevó el Circuito Futbolero a 10 instituciones educativas del municipio, entre ellas la Secundaria Técnica Número 55 de Las Lajas; la Telesecundaria Diego Rivera de San Joaquín Tomatlán; Telesecundaria Benito Juárez de Xoxonacatla; Secundaria Técnica 87 de Jicolapa, solo por mencionar algunas.

En cada una de ellas también se hicieron los torneos y juegos antes mencionados, impactando de manera directa a 2 mil estudiantes, apoyando el compañerismo, impulsando el deporte, la inclusión, la igualdad, la no discriminación y combatiendo el acoso escolar.

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