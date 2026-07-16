Texmelucan invita al taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”

Con el propósito de fortalecer el acceso a la cultura y fomentar el hábito de la lectura entre la niñez, el Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, encabezado por el presidente municipal Juan Manuel Alonso Ramírez, en coordinación con la Dirección General de Bibliotecas, invita a las familias a participar en el taller “Mis Vacaciones en la Biblioteca 2026”, un programa gratuito que se desarrollará del 20 de julio al 14 de agosto.

Las actividades se realizarán de lunes a viernes, de 11:00 a 13:00 horas, en la biblioteca “Maestro Jorge Gámez Romero”, ubicada dentro del Complejo Cultural Texmeluquense.

Durante cuatro semanas, los participantes formarán parte de un programa que promueve el gusto por la lectura mediante actividades de aprendizaje, creatividad y diversión, al tiempo que fortalece habilidades de reflexión, expresión, convivencia y trabajo colaborativo.

Este programa forma parte de la estrategia nacional “Mis Vacaciones en la Biblioteca”, impulsada por la Dirección General de Bibliotecas, cuyo objetivo es convertir las bibliotecas públicas en espacios de encuentro, aprendizaje y recreación durante el periodo vacacional.

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