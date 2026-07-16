Reino Unido propone “toque de queda digital” para menores

El gobierno de Reino Unido propuso implementar un plan para prohibir el uso de redes sociales a menores de 16 años mediante bloqueos automáticos y nuevas restricciones, una estrategia que comenzará a aplicarse a principios de 2027.

La iniciativa busca proteger a los jóvenes del contenido dañino, ante la preocupación mundial por los efectos nocivos que este provoca en su salud mental y física.

Como parte del proyecto, se plantea reforzar la verificación de la edad de los usuarios, mediante escaneo facial y la solicitud de una identificación oficial.

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Una vez identificados, a los usuarios afectados se les bloquearán las aplicaciones de forma automática al dar las 12 de la noche, y el servicio se volverá a reanudar con normalidad a partir de las 6 de la mañana.

Al respecto, la ministra de Tecnología, Liz Kendall, señaló en un comunicado que “estas medidas serán fundamentales para ayudar a los jóvenes a dormir lo necesario, a centrarse mejor en sus estudios y ayudarán a que puedan pasar más tiempo de calidad con la familia y los amigos”.

A pesar de que la iniciativa genera dudas sobre cuáles serán las aplicaciones específicas que dejarán de funcionar, se aseguró que la restricción abarcará a todas aquellas plataformas que faciliten las interacciones sociales.

Editor: Juan David Moreno Saldaña

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