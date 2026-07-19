En BUAP proponen convertir la exfábrica La Constancia en museo textil

El investigador del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico (ICGDE) de la BUAP, Humberto Morales Moreno, propuso convertir el complejo de La Constancia Mexicana en un futuro museo textil y lograr su inclusión en la lista indicativa de Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El proyecto, elaborado en coordinación con la Sociedad Mexicana de Conservación del Patrimonio Industrial, fue presentado al gobierno del estado, que designó a Morales Moreno como guardián académico del proyecto. La iniciativa cuenta con la asesoría de Mark Watson, curador de la Asociación Escocesa de Patrimonio Industrial, quien aporta la experiencia de la exfábrica textil de New Lanark, Reino Unido, que ya pertenece a la lista de patrimonio mundial de la UNESCO.

El trabajo integra a investigadores del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”, de la Facultad de Arquitectura, así como egresados y pasantes del Colegio de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras. Morales Moreno explicó que para concretar el proyecto se requieren labores de saneamiento, limpieza de contornos, un proyecto piloto de museografía que integre a la sociedad civil que vive alrededor de la exfábrica, y testimonios de personas que tuvieron relación con La Constancia.

“Esto es necesario porque la UNESCO solicita la justificación de por qué ese entorno o paisaje cultural de la industria tiene un valor simbólico para una comunidad”, indicó.

La Constancia fue la primera fábrica mecanizada de toda América Latina y conserva sus elementos constructivos originales, así como algunos restos de maquinaria e ingeniería hidráulica.

El proyecto forma parte de la línea de investigación del ICGDE sobre registro patrimonial histórico de paisajes industriales mexicanos, que por su importancia merecen ser catalogados en la lista de Patrimonio Cultural de México. La iniciativa busca rescatar y poner en valor uno de los sitios industriales más emblemáticos del país, con el respaldo de la experiencia internacional y la participación de la comunidad académica y local.

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