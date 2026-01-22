Investigadores BUAP obtienen financiamiento para escalamiento tecnológico

Tres proyectos de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) obtuvieron financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a través de la convocatoria “Maduración de tecnologías, mejoramiento de la inventiva y retos tecnológicos para la atención de problemáticas nacionales prioritarias”.

Los proyectos beneficiados, que cumplieron con el requisito de contar con patente y buscan disminuir la dependencia tecnológica del país, son:

Escalamiento del desarrollo tecnológico de alternativas nutricionales y funcionales a partir de microencapsulados, obtenidos de recursos fitogenéticos subaprovechados en México – Renealmia Alpinia y Tecoma Stans. Este proyecto está a cargo de los doctores Lorena y Juan José Luna Guevara de la Facultad de Ingeniería Química. Dispositivo portátil de monitoreo para agricultura de precisión, desarrollado por la doctora María Claudia Denicia Carral del Complejo Regional Centro. Manufactura y registro COFEPRIS de INOCREP: inoculante microbiano de segunda generación que aumenta la productividad sustentable del maíz y otros cultivos prioritarios, dirigido por el doctor Jesús Muñoz Rojas del Instituto de Ciencias (ICUAP).

El financiamiento permitirá avanzar en la etapa de escalamiento y consolidación de estas tecnologías con impacto en áreas estratégicas como la nutrición, la agricultura de precisión y la productividad agrícola sostenible.

