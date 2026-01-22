Investigadores BUAP obtienen financiamiento para escalamiento tecnológico

Tres proyectos de investigación de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) obtuvieron financiamiento de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), a través de la convocatoria “Maduración de tecnologías, mejoramiento de la inventiva y retos tecnológicos para la atención de problemáticas nacionales prioritarias”.
Los proyectos beneficiados, que cumplieron con el requisito de contar con patente y buscan disminuir la dependencia tecnológica del país, son:
- Escalamiento del desarrollo tecnológico de alternativas nutricionales y funcionales a partir de microencapsulados, obtenidos de recursos fitogenéticos subaprovechados en México – Renealmia Alpinia y Tecoma Stans. Este proyecto está a cargo de los doctores Lorena y Juan José Luna Guevara de la Facultad de Ingeniería Química.
- Dispositivo portátil de monitoreo para agricultura de precisión, desarrollado por la doctora María Claudia Denicia Carral del Complejo Regional Centro.
- Manufactura y registro COFEPRIS de INOCREP: inoculante microbiano de segunda generación que aumenta la productividad sustentable del maíz y otros cultivos prioritarios, dirigido por el doctor Jesús Muñoz Rojas del Instituto de Ciencias (ICUAP).
El financiamiento permitirá avanzar en la etapa de escalamiento y consolidación de estas tecnologías con impacto en áreas estratégicas como la nutrición, la agricultura de precisión y la productividad agrícola sostenible.