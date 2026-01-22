Disminuyen 41% los homicidios dolosos en Puebla: Harfuch

Durante la conferencia “Las Mañaneras del Pueblo”, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en la capital de Puebla, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó los avances de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Destacó que el promedio diario de homicidio doloso disminuyó un 41 por ciento al comparar septiembre de 2024 (3.97 homicidios diarios) con diciembre de 2025 (2.35 homicidios diarios). Asimismo, los delitos de alto impacto registraron una reducción del 11 por ciento entre 2024 y 2025, pasando de un promedio de 42.8 a 38.2 delitos diarios.

García Harfuch detalló que, del 1 de octubre de 2024 al 15 de enero de 2026, fueron detenidas mil 365 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 435 armas de fuego, 346 kilos de droga y se destruyó un laboratorio para la producción de drogas sintéticas.

Respecto a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada el 6 de julio, en Puebla se abrieron 119 carpetas de investigación, se detuvo a nueve personas (siete de ellas consideradas objetivos prioritarios) y se inhabilitaron 49 líneas telefónicas utilizadas para cometer este delito en su modalidad virtual, lo que generó una reducción del 16.7 por ciento en su incidencia.

El secretario también informó sobre múltiples acciones coordinadas contra grupos delictivos en distintos municipios, con cateos, aseguramientos y detenciones por homicidio, narcomenudeo, extorsión y robo de hidrocarburo, realizadas en conjunto por la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y Guardia Nacional, en coordinación con autoridades estatales.

