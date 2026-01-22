Texmelucan construyó 5 mil 300 metros lineales de drenaje sanitario

Como parte del compromiso por dignificar la vida de las familias de San Martín Texmelucan, el Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso Ramírez, ha construido más de 5 mil 300 metros lineales de drenaje sanitario en la cabecera municipal y las juntas auxiliares; obras que transformarán el bienestar de miles de familias.

Con una inversión enfocada en la salud pública, el cuidado del medio ambiente y en el bienestar de las familias texmeluquenses, estas acciones garantizarán una gestión adecuada de las aguas residuales.

A través de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, se sustituyeron redes de drenaje como parte de los trabajos de rehabilitación de calles, con un total de 5.3 kilómetros, beneficiando familias de la cabecera municipal y juntas auxiliares como Santa María Moyotzingo, San Baltazar Temaxcalac, Santa Catarina Hueyatzacoalco, San Buenaventura Tecaltzingo, San Cristóbal Tepatlaxco, San Juan Tuxco y San Rafael Tlanalapan.

La prioridad del Gobierno Municipal que preside Juan Manuel Alonso es que ninguna comunidad se quede en el rezago y seguir invirtiendo en obras que transformen la salud de las y los texmeluquenses; además, de sentar las bases para un desarrollo urbano ordenado con obras duraderas y de alta calidad.

