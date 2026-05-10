Frente Frío generará lluvias intensas en Puebla del 10 al 12 de mayo

La Coordinación General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres del gobierno estatal informó que el Frente Frío No. 50 afectará a la entidad desde el domingo 10 hasta el martes 12 de mayo, con las precipitaciones más fuertes previstas para el lunes 11.

De acuerdo con el monitoreo realizado, los acumulados de lluvia alcanzarán entre 65 y 100 milímetros en las Sierras Norte, Nororiental, Negra y Valle Serdán.

En el Valle de Atlixco, la Mixteca y la Angelópolis se esperan lluvias de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento de 45 a 50 kilómetros por hora y posible caída de granizo.

Las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar cauces de ríos o zonas inundables, asegurar techos y objetos que puedan ser arrastrados por el viento, y reportar cualquier emergencia al número 9-1-1.

🌧️ El @Gob_Puebla informa que el Frente Frío No. 50 provocará lluvias muy fuertes a intensas en el estado, principalmente el lunes 11 de mayo en Sierras Norte, Nororiental, Negra y Valle Serdán.



✅ Toma precauciones: evita cruzar ríos, asegura objetos en tu casa y mantente… pic.twitter.com/E1v3Ooors6 — PC Estatal Puebla (@PCGobPue) May 10, 2026

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