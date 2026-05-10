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domingo, mayo 10, 2026
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Abandonan cuerpo envuelto a pie de carretera en Huauchinango

Por:
Jesus Zavala
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Identidad de la víctima permanece sin ser conocida hasta el momento.

El cuerpo de una persona fue envuelto en una lona de plástico y abandonado a pie de carretera en el municipio de Huauchinango, lo cual generó el inicio de una investigación ministerial entorno al caso.

En el transcurso del domingo 10 de mayo, automovilistas reportaron la presencia de un paquete negro con visibles huellas de sangre en la carretera de Huauchinango-Tulancingo de Bravo.

Elementos de la Policía Municipal realizaron una inspección en la vialidad y encontraron el cuerpo de una persona, envuelto en una lona y amarrado con una soga de color verde.

El área de la Caseta Vieja a Texcapa quedó bajo resguardo y se dio inicio a la investigación ministerial por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), además de que realizó el levantamiento del cadáver.

Hasta ahora la identidad de la víctima permanece sin ser conocida, aunque se espera que con las pesquisas esto se logre esclarecer y conocer el móvil de la agresión.

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