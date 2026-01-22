Diputado busca sancionar apropiación indebida de pensiones de adultos mayores

El diputado José Miguel Trujillo de Ita presentó una iniciativa para adicionar el Código Penal del Estado, con el fin de tipificar el delito de apropiación indebida de pensiones y prestaciones de personas adultas mayores, a quien se apropie, disponga, administre o haga suyos recursos económicos derivados de pensiones, jubilaciones, prestaciones y apoyos económicos a los que tenga derecho una persona adulta mayor, aprovechándose de su edad, estado de vulnerabilidad, desinformación, confianza o dependencia, con el fin de obtener un lucro indebido.

La iniciativa, que propone adicionar los artículos 407 Ter, 407 Quáter y 407 Quinquies al Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio correspondiente.

También, la diputada Modesta Delgado Juárez presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el objetivo de aplicar programas o acciones que permitan la detección temprana de problemas de discriminación o violencia contra las mujeres en los centros educativos, como el acoso escolar, así como dar respuesta urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia.

Para este fin, se considera reformar las fracciones VII del artículo 43 y II del artículo 43 Ter de la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla. La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Igualdad de Género.

Por su parte, el diputado Rosalío Zanatta Vidaurri presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, con la finalidad de brindar a las personas familiares o asociaciones civiles dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas capacitación, talleres o cursos para fortalecer y mejorar sus actividades y acciones de búsqueda.

La iniciativa, que propone reformar las fracciones LX, LXI y adicionar la fracción LXII al artículo 30 de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, el diputado Jaime Alejandro Aurioles Barroeta presentó una iniciativa para reformar y adicionar la Ley de Educación del Estado de Puebla, con la finalidad de señalar que, en la prestación de los servicios educativos, se debe impulsar la educación sostenible y el desarrollo humano integral, para que todas las personas en el Estado de Puebla desarrollen conocimientos, habilidades y valores relacionados con la economía social y solidaria, especialmente mediante la educación cooperativa.

Para su análisis correspondiente, la iniciativa que pretende reformar las fracciones V y VI, así como adicionar la fracción VII al artículo 10 de la Ley de Educación del Estado de Puebla, fue dirigida a la Comisión de Educación.

Por su parte, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para inscribir con letras doradas, en el Muro de Honor del Salón de Plenos del Congreso del Estado, los nombres de los combatientes que participaron el 18 de noviembre de 1910 en la casa de Santa Clara, como acción iniciadora de la Revolución Mexicana.

La propuesta de la diputada fue enviada a la Comisión de Cultura.

El diputado Andrés Iván Villegas Mendoza presentó una iniciativa para reformar y adicionar el Código Penal del Estado, con la finalidad de incorporar agravantes específicos al delito de robo cometido inmediatamente después de un retiro de efectivo, precedido de actos de vigilancia o marcaje, que permita sancionar de forma proporcional tanto al autor material como a quienes facilitan o hacen posible la comisión del delito, sin necesidad de crear tipos penales autónomos que puedan generar duplicidades o problemas de prueba.

Para este fin, el legislador propone reformar la fracción XXV y adicionar las fracciones XXVII y XXVIII al artículo 380 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla.

La iniciativa fue dirigida a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para adicionar diversas disposiciones a la Ley de Cultura del Estado de Puebla, para establecer como obligación de los ayuntamientos la coordinación con la autoridad estatal competente para la integración y ejecución del Programa Estatal de Cultura Comunitaria.

La propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Cultura para su análisis correspondiente.

También, la diputada Azucena Rosas Tapia presentó una iniciativa para avanzar hacia una igualdad sustantiva en el mercado laboral, garantizando que el género no sea un factor que determine el ingreso de las personas y estableciendo una ruta normativa para prevenir y atender prácticas discriminatorias.

La iniciativa, que propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado Libre y Soberano de Puebla, fue enviada a la Comisión de Derechos Humanos.

La diputada Elisa Limon Balderrabano presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla, con el objetivo de garantizar los derechos fundamentales de las personas pertenecientes a pueblos y comunidades indígenas.

La propuesta busca que la Secretaría y las instituciones de educación superior reconozcan a las lenguas originarias del Estado de Puebla como opción de asignatura acreditable en planes y programas de estudio, así como para obtener el título profesional correspondiente.

Con el propósito de reformar los artículos 10, 12, 16 y 18 de la Ley de Educación Superior del Estado de Puebla, la propuesta legislativa fue turnada a la Comisión de Educación.

La diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar la fracción I del artículo 99 de la Ley del Agua para el Estado de Puebla, con el objetivo de establecer que el prestador de servicios públicos no podrá suspender totalmente el suministro de agua potable por falta de pago; en todo caso, deberá suministrar la cantidad mínima para el consumo humano básico.

La iniciativa fue enviada a la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático para su estudio correspondiente.

De igual manera, la diputada Araceli Celestino Rosas presentó una iniciativa para reformar el decreto por el que se crea el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, con la finalidad de establecer que el Instituto tendrá como objeto coordinar e implementar programas y acciones dirigidas a la atención integral de los procesos migratorios que inciden en el Estado de Puebla.

La diputada propone reformar los artículos 3, fracciones I y II; 4, fracciones VI, XI y XII; y 10, fracción II, del Decreto del Honorable Congreso del Estado por el que se crea el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante. La propuesta legislativa fue enviada a la Comisión de Migración y Asuntos Internacionales para su análisis y resolución respectiva.

Te recomendamos: