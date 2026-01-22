México envía 145 brigadistas para combatir incendios forestales en Chile

El Gobierno de México, a través de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), envió este jueves un contingente de 145 combatientes y técnicos especializados en manejo del fuego para apoyar las labores de control de los incendios forestales que afectan las regiones de Ñuble y Biobío en Chile.

El personal, proveniente de 24 estados de la República Mexicana, fue desplegado en respuesta a una solicitud formal del gobierno chileno.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó la llegada de los brigadistas mediante un mensaje en redes sociales: “Llegaron los brigadistas desde México! Muchas gracias“. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, respondió: “México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo“.

México siempre será solidario con todos los pueblos del mundo 🇲🇽 🇨🇱 https://t.co/3AnGvKZD53 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 22, 2026

La Conafor mantiene una coordinación estrecha con la Corporación Nacional Forestal (Conaf) de Chile y con las autoridades de ambos gobiernos para definir los aspectos logísticos y operativos del despliegue, en el marco de los mecanismos de cooperación internacional en materia de manejo del fuego.

El personal mexicano cuenta con la formación, experiencia y estándares técnicos necesarios para contribuir a la protección de vidas humanas, bienes y ecosistemas afectados por las llamas.

Paralelamente, el presidente Boric decretó dos días de duelo nacional para este jueves 22 y viernes 23 de enero, con el fin de honrar la memoria de las 21 víctimas fatales confirmadas hasta el momento. En un comunicado, expresó: “Mis más sentidas condolencias a las familias, seres queridos y vecinos de las víctimas. Todo Chile está con ustedes”.

México reiteró su compromiso con la cooperación internacional, la gestión integral del fuego y la respuesta fraterna ante desastres naturales en beneficio de los países hermanos de América Latina.

