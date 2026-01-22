Puebla es designada Capital Americana de la Cultura 2026 

La Ciudad de Puebla recibió oficialmente el nombramiento como Capital Americana de la Cultura 2026 por parte del Bureau Internacional de Capitales Imparables.

El alcalde Pepe Chedraui fue el encargado de recibir la distinción, la cual proyectará la riqueza histórica y artística de la Angelópolis ante el mundo.

Con el objetivo de que este nombramiento no se quede solo en el papel, el edil presentó un plan estratégico basado en cuatro pilares.

Desde el Zócalo de la capital, apuntó que busca consolidar a Puebla como el centro de intercambio cultural más importante de América.



En ese sentido, precisó que es necesario mejorar la infraestructura de los espacios destinados al arte y la cultura en la ciudad.

Asimismo, destacó la protección del patrimonio tangible, como monumentos y edificios; e intangible, como las tradiciones y gastronomía.

Además, anunció una alianza internacional de colaboración directa con 35 países del continente para atraer turismo y eventos globales.

Pepe Chedraui subrayó que el reconocimiento es fruto de la historia que Puebla ha construido por siglos.

A la par, aseguró que su administración busca que la cultura no se quede solo en el Centro Histórico, sino que llegue a las colonias y juntas auxiliares a través de programas sociales.

“Este nombramiento reconoce la riqueza cultural que Puebla ha construido a lo largo de los años”, puntualizó el alcalde durante el evento.

